Câmara Municipal de Taboão da Serra aprova programa de entrega de remédios em domicílio

Da CMTS

Idosos, pessoas com deficiência e pacientes com dificuldades de locomoção poderão receber medicamentos de uso contínuo diretamente em suas residências em Taboão da Serra. A medida faz parte do programa Remédio em Casa, previsto no Projeto de Lei nº 038/2025, de autoria do vereador e presidente da Câmara Municipal, Carlinhos do Leme.

A proposta foi aprovada por unanimidade pelos vereadores na terça-feira, dia 20, durante a sessão da Câmara Municipal e tem como objetivo facilitar o acesso aos tratamentos de saúde, especialmente para moradores que enfrentam dificuldades para se deslocar até as unidades municipais.

Carlinhos do Leme lembrou que “muitos pacientes precisam fazer uso contínuo de medicamentos, mas enfrentam dificuldades para ir até uma unidade de saúde, seja pela idade, por alguma deficiência ou por limitações de mobilidade. O Remédio em Casa foi pensado para facilitar esse acesso e ajudar a manter a continuidade do tratamento. A proposta também permite organizar melhor a distribuição dos medicamentos e acompanhar as necessidades de cada paciente”.

De acordo com o projeto, o programa será destinado a idosos, pessoas com deficiência, cidadãos com mobilidade reduzida e pacientes com doenças graves ou condições de saúde que comprometam a locomoção. A relação das enfermidades contempladas deverá ser atualizada anualmente pela Secretaria Municipal de Saúde.

A iniciativa prevê que os medicamentos sejam entregues gratuitamente na residência dos beneficiários, conforme prescrição médica e cadastro atualizado. A distribuição ficará sob responsabilidade dos agentes comunitários de saúde, permitindo também o acompanhamento dos pacientes e a atualização das informações sobre os medicamentos necessários ao tratamento.

Continuidade do tratamento

Um dos principais objetivos do Remédio em Casa é reduzir a necessidade de deslocamento dos pacientes ou de seus cuidadores para a retirada periódica de medicamentos. A proposta também busca aperfeiçoar o gerenciamento da distribuição, com maior controle dos estoques e do fornecimento pela rede municipal de saúde.

O vereador destaca que a dificuldade de locomoção pode representar um obstáculo para quem depende de medicamentos de uso contínuo e também ressalta que a proposta busca ampliar o acesso aos serviços de saúde e proporcionar melhores condições para que os pacientes mantenham seus tratamentos.

“A Câmara Municipal fez a sua parte ao aprovar esse projeto por unanimidade. Agora, contamos com a sensibilidade e o apoio do prefeito Engenheiro Daniel para que a proposta avance e possa se tornar realidade. Sabemos que a implantação exige planejamento e organização da rede municipal de saúde, mas acreditamos que é uma iniciativa viável e que pode fazer a diferença no dia a dia de muitos pacientes que dependem de medicamentos contínuos”, afirmou Carlinhos do Leme.

Com a aprovação unânime na Câmara Municipal, o Projeto de Lei nº 038/2025 segue para análise do prefeito Engenheiro Daniel. Caso seja sancionado, a implantação e a organização do serviço dependerão das providências administrativas da Prefeitura.