Câmara aprova título de utilidade pública para Associação Amigos do Bairro Jardim dos Oliveiras e Adjacências

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra aprovou, na terça-feira, dia 20, o Projeto de Lei nº 124/2026, que declara de utilidade pública municipal a Associação Amigos do Bairro Jardim dos Oliveiras e Adjacências. A proposta é de autoria do vereador Donizete.

A entidade sem fins lucrativos atua no desenvolvimento social, cultural e comunitário do bairro e da região. Conforme a justificativa do projeto, a associação identifica demandas dos moradores e mobiliza esforços para melhorar a qualidade de vida da população, aproximando a comunidade do poder público.

“A instituição atua como um importante elo entre os moradores e o poder público, identificando as principais demandas locais e mobilizando esforços para a melhoria da qualidade de vida da população”, destaca Donizete.

O projeto ressalta o trabalho da entidade na integração comunitária, no apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e na defesa dos direitos dos moradores, além da realização de ações cívicas, esportivas e educacionais.

O reconhecimento busca valorizar a dedicação voluntária e comunitária da associação e ampliar sua atuação por meio de parcerias, convênios e captação de recursos destinados a projetos de interesse público.

A associação está sediada na Rua Olímpio Thomaz de Aquino, nº 204, no Jardim das Oliveiras, em Taboão da Serra.