Câmara Municipal de Taboão da Serra aprova projeto que valoriza artistas locais

Da CMTS

Artistas, músicos, grupos culturais e profissionais da economia criativa de Taboão da Serra poderão ganhar mais oportunidades de apresentar seus trabalhos nos eventos realizados na cidade. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, na terça-feira, dia 20, o Projeto de Lei nº 078/2026, de autoria do vereador e presidente do Legislativo, Carlinhos do Leme, que institui o programa Cria de Taboão, voltado à valorização da produção artística local.

A principal medida prevista no projeto é a inclusão de pelo menos uma apresentação de artista da cidade na programação dos eventos culturais promovidos, realizados, apoiados ou patrocinados pelo município, sempre que houver contratação de atrações artísticas.

Carlinhos do Leme disse durante a sessão que “Taboão da Serra tem muitos artistas talentosos que produzem cultura e precisam de mais oportunidades para mostrar seu trabalho. A proposta é abrir espaço para esses profissionais nos eventos da cidade, valorizando quem vive aqui e contribuindo para o fortalecimento da nossa identidade cultural. Além de incentivar a produção artística, queremos que essas atividades também possam representar uma oportunidade de trabalho e geração de renda”.

Segundo o projeto aprovado, o objetivo é ampliar a presença dos talentos locais nas atividades culturais, incentivar a produção artística, fortalecer a identidade cultural de Taboão da Serra e criar oportunidades de geração de renda para quem trabalha no setor. Carlinhos do Leme defende que o programa permitirá ampliar a visibilidade dos artistas da cidade e aproximar a população das manifestações culturais produzidas no próprio município.

“O projeto também se preocupa em estabelecer critérios claros para a participação dos artistas, com a possibilidade de cadastro e seleção por meio de editais públicos. Queremos ampliar as oportunidades de forma organizada e transparente, respeitando as regras da administração pública. A aprovação unânime demonstra que existe um entendimento entre os vereadores sobre a importância de fortalecer a cultura produzida em Taboão da Serra”, destacou.

A proposta também busca fortalecer a economia criativa, reconhecendo a atividade cultural como uma oportunidade de trabalho e geração de renda. O texto estabelece que as novas regras não serão aplicadas aos recursos da Política Nacional Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo ou de outros programas estaduais e federais que possuam critérios próprios para seleção e contratação.

Com a aprovação o Projeto de Lei nº 078/2026 segue para análise do prefeito Engenheiro Daniel.