Cemitério da Saudade terá tradicional missa de Finados nesta segunda-feira (2) em Taboão da Serra

Direto da redação

O Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra, receberá nesta segunda-feira (2) a tradicional missa campal em homenagem ao Dia de Finados. A celebração está marcada para as 10h e será aberta ao público, reunindo moradores que desejam prestar homenagens e orações em memória de familiares e amigos falecidos.

A cerimônia será conduzida pelo padre Carlos Alberto de Souza, da Paróquia São Pedro Apóstolo, e acontecerá no próprio cemitério, localizado na Avenida Laurita Ortega Mari, 831, no Parque Pinheiros.

Realizada anualmente, a missa faz parte da programação religiosa do Dia de Finados no município. A celebração reúne fiéis e visitantes em um momento de oração, reflexão e lembrança das pessoas que já faleceram.

A atividade é organizada pela Paróquia São Pedro Apóstolo com apoio da Prefeitura de Taboão da Serra

Durante o feriado, o Cemitério da Saudade também deverá receber moradores que irão visitar os túmulos de familiares, levar flores e prestar homenagens. A expectativa é de maior movimentação no local ao longo do dia, devido à data.

O Dia de Finados é celebrado em 2 de novembro em todo o Brasil e é dedicado à memória dos falecidos. A data é feriado nacional e tradicionalmente reúne famílias em cemitérios para momentos de oração e homenagem.