Rodízio de veículos será suspenso em São Paulo na segunda-feira (2) devido ao feriado de Finados

Direto da redação
O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso na cidade de São Paulo na segunda-feira, 2 de novembro, devido ao feriado de Finados. Com a medida, os motoristas poderão circular pela capital sem as restrições de placas nos horários de pico, das 7h às 10h e das 17h às 20h.
A suspensão também vale para caminhões e veículos fretados, incluindo as restrições da Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e da Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).
Durante o feriado, as faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas para a circulação de outros veículos. Já o estacionamento rotativo Zona Azul funcionará conforme a sinalização de cada local, especialmente nas regiões de parques e pontos turísticos.
A ciclofaixa de lazer não funcionará no domingo (1º), mas estará disponível normalmente na segunda-feira (2), durante o feriado.
O rodízio voltará a funcionar na terça-feira, 3 de novembro, nos horários habituais, com restrição para veículos de placas finais 3 e 4.
Confira as regras do rodízio em São Paulo
O rodízio funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 10h e das 17h às 20h, no Centro Expandido da capital paulista.
A restrição é definida pelo número final da placa:
- Segunda-feira: finais 1 e 2;
- Terça-feira: finais 3 e 4;
- Quarta-feira: finais 5 e 6;
- Quinta-feira: finais 7 e 8;
- Sexta-feira: finais 9 e 0.
O rodízio abrange o Centro Expandido de São Paulo, incluindo a região delimitada pelas marginais Tietê e Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Salim Farah Maluf e Complexo Viário Maria Maluf.
O motorista que desrespeitar a restrição estará sujeito a multa de R$ 130,16, considerada infração de natureza média, além de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).