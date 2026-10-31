Rodízio de veículos será suspenso em São Paulo na segunda-feira (2) devido ao feriado de Finados

Direto da redação

O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso na cidade de São Paulo na segunda-feira, 2 de novembro, devido ao feriado de Finados. Com a medida, os motoristas poderão circular pela capital sem as restrições de placas nos horários de pico, das 7h às 10h e das 17h às 20h.

A suspensão também vale para caminhões e veículos fretados, incluindo as restrições da Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e da Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Durante o feriado, as faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas para a circulação de outros veículos. Já o estacionamento rotativo Zona Azul funcionará conforme a sinalização de cada local, especialmente nas regiões de parques e pontos turísticos.

A ciclofaixa de lazer não funcionará no domingo (1º), mas estará disponível normalmente na segunda-feira (2), durante o feriado.

O rodízio voltará a funcionar na terça-feira, 3 de novembro, nos horários habituais, com restrição para veículos de placas finais 3 e 4.

Confira as regras do rodízio em São Paulo

O rodízio funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 10h e das 17h às 20h, no Centro Expandido da capital paulista.

A restrição é definida pelo número final da placa:

Segunda-feira: finais 1 e 2;

finais 1 e 2; Terça-feira: finais 3 e 4;

finais 3 e 4; Quarta-feira: finais 5 e 6;

finais 5 e 6; Quinta-feira: finais 7 e 8;

finais 7 e 8; Sexta-feira: finais 9 e 0.

O rodízio abrange o Centro Expandido de São Paulo, incluindo a região delimitada pelas marginais Tietê e Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Salim Farah Maluf e Complexo Viário Maria Maluf.

O motorista que desrespeitar a restrição estará sujeito a multa de R$ 130,16, considerada infração de natureza média, além de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).