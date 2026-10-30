Taboão da Serra entra em alerta amarelo para chuvas intensas e terá fim de semana com trovoadas e temperaturas de até 25°C

Direto da redação

O último fim de semana de outubro será marcado por pancadas de chuva, trovoadas e temperaturas amenas em Taboão da Serra. Segundo a previsão do Climatempo, o município terá períodos de sol entre nuvens, mas a instabilidade deve permanecer entre sexta-feira (30) e domingo (1º), quando os termômetros poderão chegar a 25°C.

Nesta sexta-feira (30), a previsão indica mínima de 16°C e máxima de 22°C. O dia terá sol entre nuvens, com possibilidade de chuva rápida durante a manhã, tarde e noite. O volume previsto é de 6,9 milímetros, com 97% de probabilidade de precipitação.

No sábado (31), último dia de outubro, as temperaturas devem permanecer entre 16°C e 22°C. O céu terá muitas nuvens durante a manhã, enquanto as pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas estão previstas principalmente para a tarde e a noite. A probabilidade de chuva chega a 98%, com volume estimado de 6 milímetros.

Já no domingo (1º), primeiro dia de novembro, a temperatura máxima deverá subir para 25°C, enquanto a mínima permanece em 16°C. A previsão aponta sol entre muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite, com volume estimado de 0,5 milímetro.

Apesar da elevação da temperatura no domingo, a previsão não indica um fim de semana de tempo totalmente firme. As condições podem mudar ao longo do dia, principalmente nos períodos de maior concentração de nuvens.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta amarelo para possibilidade de tempestades e chuvas intensas em Taboão da Serra nesta sexta-feira (30). O aviso prevê risco de rajadas de vento, descargas elétricas e alagamentos pontuais.

Diante da possibilidade de chuva, a orientação é que os moradores acompanhem as atualizações meteorológicas e tenham atenção durante deslocamentos, especialmente em vias que costumam apresentar acúmulo de água.

Para quem pretende realizar atividades ao ar livre, o sábado e o domingo exigem atenção à previsão, já que as pancadas de chuva poderão ocorrer mesmo após períodos de sol.