TJ-SP abre concursos para Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra com salários de até R$ 9,8 mil

Por Samara Matos, na redação

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) está com inscrições abertas para dois concursos públicos, com oportunidades para profissionais de níveis médio e superior. Para a região de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra, são oferecidas 25 vagas para o cargo de oficial de justiça, com salário inicial de R$ 9.856,95. O órgão também abriu uma seleção para escrevente técnico judiciário, mas esse segundo concurso não contempla vagas para os três municípios.

As inscrições começaram na quarta-feira (28) e seguem até 10 de dezembro de 2026, pelo site da Fundação Vunesp. Embora sejam organizados pela mesma instituição, os concursos possuem requisitos, salários e regiões de atuação diferentes.

As 25 vagas de oficial de justiça são destinadas à 52ª Circunscrição Judiciária, que reúne Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Cotia, Itapevi e Vargem Grande Paulista. Isso significa que as oportunidades são compartilhadas entre as cidades, sem uma quantidade específica de vagas para cada município.

Para participar dessa seleção, é necessário ter ensino superior completo em qualquer área. O profissional será responsável pelo cumprimento de determinações judiciais, como citações, intimações, penhoras e outras diligências solicitadas pela Justiça.

Além do salário de R$ 9.856,95, o cargo oferece auxílio-alimentação de R$ 95 por dia útil, que pode somar R$ 2.090 em um mês com 22 dias trabalhados. Com esse benefício, o valor mensal chega a R$ 11.946,95. Também são oferecidos auxílio-transporte e auxílio-saúde.

Ao todo, o concurso para oficial de justiça disponibiliza 132 vagas imediatas em diferentes regiões do estado, além de cadastro de reserva. A taxa de inscrição é de R$ 96, e os interessados nas oportunidades da região devem selecionar a 52ª Circunscrição Judiciária no momento da inscrição.

A inscrição para oficial de justiça pode ser feita diretamente na página oficial do concurso na Fundação Vunesp.

Além dessa seleção, o TJ-SP abriu inscrições para escrevente técnico judiciário, destinado a candidatos com ensino médio completo. O salário inicial é de R$ 6.782,54, além de benefícios, e a taxa de inscrição é de R$ 81.

Nesse caso, o concurso é destinado à formação de cadastro de reserva, sem vagas imediatas. O edital contempla outras regiões do estado e não inclui Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Moradores desses municípios podem participar, mas precisarão escolher uma das localidades disponíveis e considerar a possibilidade de trabalhar fora da região.

O escrevente atua em atividades administrativas e judiciais, como atendimento ao público, movimentação de processos e elaboração de documentos.

Para concorrer ao cargo de escrevente, os interessados devem acessar a página específica do concurso na Fundação Vunesp.

Nos dois concursos, o prazo de inscrição termina às 23h59 do dia 10 de dezembro. Até esta sexta-feira (30 de outubro), candidatos que cumpram os critérios previstos nos editais podem solicitar a redução de 50% da taxa de inscrição.

As provas estão previstas para 14 de março de 2027, no período da tarde. As seleções terão avaliações objetivas e discursivas, com conteúdos diferentes para cada cargo. Como as provas estão programadas para a mesma data e período, os candidatos devem verificar essa condição antes de se inscreverem nos dois concursos.

Para quem pretende trabalhar na região de Taboão da Serra, Embu das Artes ou Itapecerica da Serra, a seleção de oficial de justiça é a que oferece vagas imediatas. Já o concurso de escrevente representa uma oportunidade para moradores que tenham disponibilidade para atuar nas demais regiões contempladas pelo edital.

Os candidatos devem consultar os documentos oficiais para verificar todos os requisitos, as localidades disponíveis e as regras de participação antes de concluir a inscrição.