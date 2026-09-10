Câmara Municipal de Taboão da Serra define homenageados que receberão o Título de Cidadão Taboanense

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra definiu, durante a sessão realizada nesta terça-feira, dia 8, as pessoas que receberão o Título de Cidadão Taboanense, a maior honraria concedida pelo município. A entrega será realizada em sessão solene no dia 30 de setembro.

Cada um dos 13 vereadores indicou dois nomes, enquanto outros quatro homenageados foram escolhidos pelo colegiado da Câmara Municipal. A relação aprovada reúne representantes de diferentes segmentos da sociedade.

O Título de Cidadão Taboanense é concedido a personalidades que, embora não tenham nascido em Taboão da Serra, possuem trajetória ou serviços considerados relevantes para o desenvolvimento e para a história do município.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Carlinhos do Leme, destacou a importância da homenagem como forma de reconhecer pessoas que estabeleceram vínculos com Taboão da Serra e contribuíram para o município.

“O Título de Cidadão Taboanense é a maior honraria da nossa cidade e representa o reconhecimento de Taboão da Serra a pessoas que escolheram o município para trabalhar, construir suas histórias e contribuir com a nossa população. Cada homenageado tem uma trajetória e uma relação especial com a cidade. Será uma alegria receber todos eles na Câmara e prestar esse reconhecimento em nome do povo taboanense”, afirmou.

CONFIRA OS NOMES DOS HOMENAGEADOS DE 2026

Vereador Anderson Nóbrega: Pastor Levi Libarino e Juliana D’Agostini

Vereador Carlinhos do Leme: Bruno Araújo de Almeida e Robson Renato Vieira Goulart

Vereador Celso Gallo: Welington Aparecido Alfredo (Welington Formiga) e Valdelino Zottis

Vereador Didio Conceição: Eliano Manoel de Souza e Érica Teixeira Franquini

Vereador Donizete: Antônio Carlos Ricardo (Major) e Roberta Motta

Vereadora Joice Silva: Leonildes Alves dos Santos Ermenegildo (Lelo) e Emerson de Paula Escarmanhan (Bilu)

Vereador Marcos Paulo: Pastor William Martins Lima e Pastor André Felipe Santos da Silva

Vereador Nezito: Leandro Soares Celari e Filipe Silva Lemos

Vereadora Professora Najara Costa: deputado federal Orlando Silva e Geraldo Magela Boaventura

Vereador Enfermeiro Rodney: Edmilson Santos de Jesus e Janly Oliveira

Vereador Dr. Ronaldo Onishi: Eliane de Sousa Alves Machado (deputada Ely Santos) e Afonso Lopes Rodrigues

Vereador Sandro Ayres: Luís Marcelo Borgatto e Marcelo Campos

Vereador Wanderley Bressan: Marcia Regina Braz Costa Pereira e Geraldo Aristides Rufino.

Colegiado de vereadores: Carlos Roberto Silva Santos, Dra. Letícia Rosa Ravacci, Dr. Evelton David Conti Isoppo e Cláudio Luiz Zaffari.

A sessão solene de entrega dos títulos será no dia 30, a partir das 18h30, no plenário da Câmara Municipal com a presença dos homenageados, familiares, vereadores, autoridades e convidados. A sessão solene será transmitida ao vivo pelo canal oficial no Youtube.