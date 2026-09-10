Taboão Magnus joga nesta sexta-feira (11) por vaga na semifinal da Liga Feminina de Futsal

O Taboão Magnus enfrenta a Copagril nesta sexta-feira (11), às 20h, no Ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra. A partida vale uma vaga na semifinal da Liga Feminina de Futsal (LFF).

No primeiro confronto das quartas de final, disputado em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, as equipes empataram por 2 a 2. Agora, quem vencer avança diretamente para a próxima fase da competição.

Em caso de novo empate no tempo regulamentar, a decisão será disputada na prorrogação. Se a igualdade continuar, a classificação será definida nos pênaltis.

Jogando diante de sua torcida, o Taboão Magnus tenta avançar na principal competição nacional de futsal feminino. A entrada no Ginásio Zé do Feijão será gratuita, mas os ingressos precisam ser retirados antecipadamente pelo site esporteclubetaboao.com.br.

“A energia da nossa torcida chega às atletas e faz diferença dentro de quadra. Precisamos do Zé do Feijão lotado, empurrando o time do início ao fim”, afirmou Cris Souza.

A Liga Feminina de Futsal de 2026 começou com 14 equipes. Oito clubes permanecem na disputa pelo título nacional.

Serviço

Jogo: Taboão Magnus x Copagril

Competição: quartas de final da Liga Feminina de Futsal

Data: sexta-feira, 11 de setembro

Horário: 20h

Local: Ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra

Entrada: gratuita, mediante retirada antecipada do ingresso

Ingressos: esporteclubetaboao.com.br