Shopping Taboão lança promoção com comida em dobro e kit de queijos em setembro

O Shopping Taboão promove duas campanhas especiais durante o Mês do Cliente. Ao longo de setembro, o público poderá aproveitar ofertas em restaurantes, cafeterias e lanchonetes, além de concorrer a um kit de queijos por meio do Programa de Benefícios.

A promoção Sabor em Dobro acontece até 30 de setembro, sempre de segunda a quinta-feira. A campanha reúne 16 operações de alimentação, com produtos em dobro ou itens adicionais, conforme as regras de cada estabelecimento.

Entre as ofertas estão café expresso em dobro na Kopenhagen, cappuccino em dobro na Brasil Cacau, cookie clássico no Mr. Cheney, coxinha de queijo e pão de queijo na Di Napo e suco de laranja no Suco Bagaço.

Também participam da campanha Borelli Gelateria, Ice Roll, Patties Burger, Mania de Churrasco, Mr. Pretzel, Roasted Potato, Sodiê Doces, Cacau Show, Divino Fogão, Cachorro do Claudião e Zenaide Bar.

As condições variam conforme a loja. O benefício poderá ser utilizado apenas uma vez por CPF durante a campanha e não será acumulativo com outras promoções.

Shopping Taboão também oferece kit de queijos

Até 15 de setembro, ou enquanto durarem os estoques, o Shopping Taboão realiza ainda a campanha Compre & Ganhe. Os clientes poderão receber um kit com duas peças de queijo após cadastrarem suas notas fiscais no Programa de Benefícios.

O valor mínimo de compras depende da categoria do participante:

Três estrelas: a partir de R$ 200;

Duas estrelas: a partir de R$ 400;

Uma estrela: a partir de R$ 500.

“Nosso cliente está no centro de tudo o que fazemos, e o Mês do Cliente é uma oportunidade de demonstrar esse reconhecimento de uma maneira leve e prática”, afirma João Almeida, coordenador de Marketing do Shopping Taboão.

Serviço

Sabor em Dobro

Período: até 30 de setembro

Dias: de segunda a quinta-feira

Local: Shopping Taboão, em Taboão da Serra

Telefone: (11) 3164-7830

Compre & Ganhe

Período: até 15 de setembro ou enquanto durarem os estoques

Brinde: kit com duas peças de queijo

Participação: por meio do Programa de Benefícios do Shopping Taboão