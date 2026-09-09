Funcionários da Caixa aprovam greve prevista para esta quinta-feira (10) em Taboão da Serra e região

Direto da redação

Funcionários da Caixa Econômica Federal aprovaram uma greve por tempo indeterminado, prevista para começar nesta quinta-feira (10). A paralisação abrange Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e outros 13 municípios da Grande São Paulo.

A decisão foi tomada após os trabalhadores rejeitarem a proposta apresentada pelo banco para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). Segundo o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, 90% dos participantes da assembleia votaram contra a proposta.

Além de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra, a greve inclui as cidades de São Paulo, Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu-Guaçu, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, São Lourenço da Serra e Vargem Grande Paulista.

Uma nova rodada de negociação será realizada entre a Caixa e os representantes dos funcionários. Caso o banco apresente uma proposta aceita pela categoria, a greve poderá ser suspensa. Até o momento, entretanto, a paralisação está mantida para quinta-feira.

Entre os principais pontos discutidos está o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos funcionários. As entidades sindicais cobram uma solução para o déficit do plano e criticam mudanças nas condições oferecidas aos beneficiários.

Ainda não é possível informar quais agências ficarão fechadas, pois o atendimento dependerá da adesão dos trabalhadores em cada unidade. Os clientes devem consultar o funcionamento da agência antes de procurar atendimento presencial.

A greve envolve somente os funcionários da Caixa Econômica Federal. Os funcionários do Banco do Brasil e dos bancos privados não participam do movimento.