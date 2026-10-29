Câmeras flagram assalto a farmácia na região do CSU em Taboão da Serra

Direto da redação

Uma farmácia na região do CSU, no Parque Pinheiros, em Taboão da Serra, foi assaltada por volta das 17h desta quarta-feira (28 de outubro). A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

De acordo com as informações divulgadas, um homem vestindo blusa preta e boné entrou na farmácia e ameaçou os funcionários. O suspeito levou dinheiro do caixa e pertences pessoais das vítimas.

Não há informações confirmadas sobre o valor levado ou a identificação e prisão do suspeito.