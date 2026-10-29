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Câmeras flagram assalto a farmácia na região do CSU em Taboão da Serra

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Direto da redação 

Uma farmácia na região do CSU, no Parque Pinheiros, em Taboão da Serra, foi assaltada por volta das 17h desta quarta-feira (28 de outubro). A ação foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

De acordo com as informações divulgadas, um homem vestindo blusa preta e boné entrou na farmácia e ameaçou os funcionários. O suspeito levou dinheiro do caixa e pertences pessoais das vítimas.

Não há informações confirmadas sobre o valor levado ou a identificação e prisão do suspeito.

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