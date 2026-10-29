Prefeitura de Taboão da Serra suspende expediente nesta sexta-feira (30) pelo Dia do Servidor Público e na segunda-feira (2) pelo feriado de Finados

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra informou que as repartições públicas municipais não terão expediente nesta sexta-feira (30 de outubro), em razão do Dia do Servidor Público, nem na segunda-feira (2 de novembro), feriado nacional de Finados. Com isso, o atendimento administrativo será retomado na terça-feira (3).

O Dia do Servidor Público é celebrado em 28 de outubro, mas a administração municipal transferiu a suspensão do expediente para sexta-feira (30). A medida está prevista no Calendário Administrativo do Poder Executivo, estabelecido pelo Decreto Municipal nº 228/2025.

Com a mudança, as repartições municipais ficarão quatro dias consecutivos sem atendimento administrativo ao público, considerando a sexta-feira (30), o sábado (31), o domingo (1º) e a segunda-feira (2).

Apesar da suspensão, os serviços essenciais e de relevante interesse público continuarão funcionando. Segundo a Prefeitura, os prontos-socorros, os serviços de segurança, salvamento e os serviços funerários manterão o atendimento à população.

Os moradores que precisam realizar serviços administrativos nas repartições municipais deverão aguardar a retomada do expediente na terça-feira (3 de novembro).

A suspensão é válida para os órgãos da administração municipal e não significa que todos os estabelecimentos da cidade estarão fechados. O funcionamento de bancos, comércios e serviços particulares segue calendários próprios.

A Prefeitura orienta a população a considerar as datas para programar os atendimentos presenciais e evitar deslocamentos desnecessários durante o período.