Shopping Taboão terá Caça aos Doces de Halloween para crianças a partir desta sexta-feira (30)

Direto da redação

O Shopping Taboão promove uma programação especial de Halloween nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro. A atividade Caça aos Doces vai convidar as crianças a percorrer lojas participantes em busca de guloseimas, seguindo um mapa preparado para a brincadeira.

Para participar, as famílias precisam se cadastrar no programa de benefícios do Shopping Taboão, disponível pelo aplicativo do empreendimento. Também será necessário enviar duas notas fiscais e resgatar o benefício da campanha, conforme as regras estabelecidas pela organização.

Após a ativação, os participantes poderão retirar um mapa físico no Balcão do Programa de Benefícios. O material indicará as lojas participantes e o percurso que deverá ser realizado pelas crianças.

Durante a brincadeira, os pequenos receberão adesivos em cada parada para completar o mapa. A atividade também poderá contar com brindes e experiências adicionais oferecidos por marcas parceiras.

Segundo o gerente de marketing do Shopping Taboão, João Almeida, a proposta é proporcionar uma experiência de Halloween para toda a família.

“Queremos que as crianças vivam o Halloween de forma divertida, com a oportunidade de explorar o shopping, interagir com as lojas e compartilhar momentos especiais com a família”, afirmou.

Saiba como participar

A Caça aos Doces acontece de sexta-feira (30) a domingo (1º de novembro), no Shopping Taboão, localizado na Avenida Taboão da Serra, nº 2643, no Centro.

Para participar, é necessário acessar o aplicativo do shopping, cadastrar-se no programa de benefícios, enviar duas notas fiscais e resgatar a participação na atividade. O mapa da brincadeira deverá ser retirado no Balcão do Programa de Benefícios.

O shopping não informou os horários específicos da atividade nem a faixa etária indicada para participação.