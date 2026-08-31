Caminhão carregado em Taboão da Serra é apreendido com meia tonelada de drogas e armas em Minas Gerais

Direto da redação

Um caminhão com parte da carga coletada em Taboão da Serra foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com mais de meia tonelada de drogas, armas, munições e motocicletas adulteradas. A ocorrência foi registrada na manhã de quarta-feira (26), na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais.

O caminhão seguia de São Paulo para a Bahia e era ocupado por três homens. Durante uma fiscalização de combate ao crime, o motorista informou aos policiais que não possuía as notas fiscais das mercadorias transportadas.

Na vistoria do compartimento de carga, a PRF encontrou 512,9 quilos de maconha, distribuídos em 696 tabletes, e 28,2 quilos de pasta-base de cocaína, separados em outros 27 tabletes. Os entorpecentes estavam escondidos entre as mercadorias.

Também foram apreendidos seis galões com um produto químico líquido que, segundo a corporação, pode ter sido utilizado como insumo no processamento de drogas.

Os policiais localizaram um fuzil calibre 5,56 mm, de uso restrito, com 60 munições, além de uma carabina calibre .22 e outras 50 munições.

No caminhão também havia cinco motocicletas e um automóvel. A identificação veicular apontou sinais de adulteração nas motos, que possuíam registros de roubo ou furto.

A carga incluía ainda 320 pacotes de cigarros estrangeiros cuja importação é proibida no Brasil, duas caixas de tirzepatida sem a documentação exigida, cinco celulares usados — um deles com registro de roubo ou furto —, eletrônicos, tablets, relógios, perfumes importados e caixas de som sem documentação fiscal.

Segundo os ocupantes, o caminhão foi carregado em diferentes pontos do estado de São Paulo. Parte das mercadorias teria sido coletada em Taboão da Serra e Barueri. O automóvel e as cinco motocicletas teriam sido colocados no veículo no bairro do Brás, na capital paulista.

A PRF não informou qual parte da carga foi recolhida em Taboão da Serra nem divulgou o endereço onde o carregamento aconteceu.

Dois dos homens afirmaram que trabalhavam juntos, alugaram o caminhão e realizavam o frete. O terceiro declarou que contratou o serviço para transportar seu automóvel até Mascote, na Bahia.

Os três foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Varginha, junto com o material apreendido. Os produtos estrangeiros foram encaminhados à Receita Federal, enquanto as motocicletas foram levadas para um pátio credenciado.