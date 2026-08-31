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Caminhão carregado em Taboão da Serra é apreendido com meia tonelada de drogas e armas em Minas Gerais

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Direto da redação 

Um caminhão com parte da carga coletada em Taboão da Serra foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com mais de meia tonelada de drogas, armas, munições e motocicletas adulteradas. A ocorrência foi registrada na manhã de quarta-feira (26), na Rodovia Fernão Dias (BR-381), em Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais.

O caminhão seguia de São Paulo para a Bahia e era ocupado por três homens. Durante uma fiscalização de combate ao crime, o motorista informou aos policiais que não possuía as notas fiscais das mercadorias transportadas.

Na vistoria do compartimento de carga, a PRF encontrou 512,9 quilos de maconha, distribuídos em 696 tabletes, e 28,2 quilos de pasta-base de cocaína, separados em outros 27 tabletes. Os entorpecentes estavam escondidos entre as mercadorias.

Também foram apreendidos seis galões com um produto químico líquido que, segundo a corporação, pode ter sido utilizado como insumo no processamento de drogas.

Os policiais localizaram um fuzil calibre 5,56 mm, de uso restrito, com 60 munições, além de uma carabina calibre .22 e outras 50 munições.

No caminhão também havia cinco motocicletas e um automóvel. A identificação veicular apontou sinais de adulteração nas motos, que possuíam registros de roubo ou furto.

A carga incluía ainda 320 pacotes de cigarros estrangeiros cuja importação é proibida no Brasil, duas caixas de tirzepatida sem a documentação exigida, cinco celulares usados — um deles com registro de roubo ou furto —, eletrônicos, tablets, relógios, perfumes importados e caixas de som sem documentação fiscal.

Segundo os ocupantes, o caminhão foi carregado em diferentes pontos do estado de São Paulo. Parte das mercadorias teria sido coletada em Taboão da Serra e Barueri. O automóvel e as cinco motocicletas teriam sido colocados no veículo no bairro do Brás, na capital paulista.

A PRF não informou qual parte da carga foi recolhida em Taboão da Serra nem divulgou o endereço onde o carregamento aconteceu.

Dois dos homens afirmaram que trabalhavam juntos, alugaram o caminhão e realizavam o frete. O terceiro declarou que contratou o serviço para transportar seu automóvel até Mascote, na Bahia.

Os três foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Varginha, junto com o material apreendido. Os produtos estrangeiros foram encaminhados à Receita Federal, enquanto as motocicletas foram levadas para um pátio credenciado.

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