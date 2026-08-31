Taboão da Serra estabelece Grupo Reflexivo de Gênero para homens autores de violência

A Prefeitura de Taboão da Serra iniciou um Grupo Reflexivo de Gênero destinado a homens autores de violência contra a mulher. A iniciativa é realizada pela Secretaria da Mulher em parceria com o programa OAB por Elas, da 211ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Taboão da Serra.

O objetivo é estimular os participantes a reconhecerem comportamentos violentos, assumirem a responsabilidade pelos atos praticados e desenvolverem estratégias para evitar novas agressões. A proposta também busca reduzir a reincidência da violência de gênero no município.

Os homens atendidos são encaminhados pelo Poder Judiciário. Os encontros acontecem na Secretaria da Mulher e são mediados pelo filósofo e sociólogo Sérgio Flávio, responsável por conduzir debates sobre machismo, relações de gênero e padrões sociais relacionados à violência.

“O Grupo Reflexivo é uma metodologia participativa, em que os homens trocam ideias entre eles a fim de remover o machismo construído na sua raiz”, explicou o mediador.

Segundo a secretária municipal da Mulher, Andrea Franquini, o trabalho permite que os participantes reflitam sobre as próprias atitudes.

“Iniciamos o Grupo Reflexivo para que os homens autores de violência possam repensar comportamentos, atitudes e padrões sociais. A violência contra a mulher é uma pauta que deve ser levada a sério e debatida de forma que seja combatida”, afirmou.

A presidente da OAB Taboão da Serra, Bianca Bononi, destacou a articulação entre a entidade, a Prefeitura e o Poder Judiciário para incluir a participação no grupo entre as determinações aplicadas aos autores de violência.

“Conseguimos, através da aproximação entre o Poder Judiciário e o Poder Público, inserir nas suas determinações a obrigatoriedade de o agressor frequentar o Grupo Reflexivo. Isso vai fazer muita diferença porque a gente trata o problema na raiz”, declarou.

Para Maria Amélia Alencar, presidente da Comissão Permanente da Mulher Advogada da OAB, a formalização da parceria coloca Taboão da Serra entre os municípios que avançam no enfrentamento à violência de gênero.

“Taboão da Serra sai na frente quando formaliza esse convênio e começa a atender esses homens”, ressaltou.

O Grupo Reflexivo não substitui as punições previstas na legislação nem o atendimento oferecido às vítimas. A atuação é complementar e busca enfrentar fatores que contribuem para a repetição da violência contra a mulher.