Conta de luz terá cobrança extra em setembro com bandeira tarifária amarela

A conta de luz continuará com cobrança adicional em setembro de 2026. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) manteve a bandeira tarifária amarela, que acrescenta R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

A medida vale para consumidores de todo o país, incluindo os moradores de Taboão da Serra. Uma residência que consumir 200 kWh durante o mês, por exemplo, terá uma cobrança adicional de R$ 3,77, antes da incidência de impostos.

Segundo a ANEEL, a manutenção da bandeira amarela ocorre devido às condições menos favoráveis para a geração de energia elétrica no Brasil. Esse cenário exige o acionamento de fontes de produção mais caras, aumentando o custo do fornecimento.

A bandeira amarela está em vigor desde maio. Diante da continuidade da cobrança, a agência recomenda o uso consciente da energia elétrica para reduzir o impacto no orçamento familiar.

Entre as medidas que ajudam a economizar estão evitar banhos demorados, desligar aparelhos que não estejam sendo utilizados, aproveitar a iluminação natural e reduzir o uso de equipamentos de alto consumo nos horários de maior demanda.

Entenda as bandeiras tarifárias

O sistema de bandeiras tarifárias informa mensalmente as condições e os custos da geração de energia no país: