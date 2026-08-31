Conta de luz terá cobrança extra em setembro com bandeira tarifária amarela

Direto da redação
A conta de luz continuará com cobrança adicional em setembro de 2026. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) manteve a bandeira tarifária amarela, que acrescenta R$ 1,885 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
A medida vale para consumidores de todo o país, incluindo os moradores de Taboão da Serra. Uma residência que consumir 200 kWh durante o mês, por exemplo, terá uma cobrança adicional de R$ 3,77, antes da incidência de impostos.
Segundo a ANEEL, a manutenção da bandeira amarela ocorre devido às condições menos favoráveis para a geração de energia elétrica no Brasil. Esse cenário exige o acionamento de fontes de produção mais caras, aumentando o custo do fornecimento.
A bandeira amarela está em vigor desde maio. Diante da continuidade da cobrança, a agência recomenda o uso consciente da energia elétrica para reduzir o impacto no orçamento familiar.
Entre as medidas que ajudam a economizar estão evitar banhos demorados, desligar aparelhos que não estejam sendo utilizados, aproveitar a iluminação natural e reduzir o uso de equipamentos de alto consumo nos horários de maior demanda.
Entenda as bandeiras tarifárias
O sistema de bandeiras tarifárias informa mensalmente as condições e os custos da geração de energia no país:
- Bandeira verde: as condições de geração estão favoráveis e não há cobrança adicional;
- Bandeira amarela: as condições estão menos favoráveis e há acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos;
- Bandeira vermelha: indica custos mais elevados de geração e possui dois níveis de cobrança adicional, chamados de patamar 1 e patamar 2.