Taboão da Serra terá semana de tempo instável com chuva e mínima de 11°C

Direto da redação

A semana começa com mudanças no tempo em Taboão da Serra. A previsão aponta períodos de chuva, queda acentuada nas temperaturas entre terça (1º) e quinta-feira (3) e posterior elevação dos termômetros. A menor temperatura prevista para o período é de 11°C.

Nesta segunda-feira (31), o município deve registrar mínima de 18°C e máxima de 26°C. O dia terá sol entre nuvens e possibilidade de chuva passageira, enquanto a noite tende a permanecer com muitas nuvens, mas sem chuva. A previsão indica 44% de chance de precipitação e volume estimado de 13,6 milímetros.

A principal mudança acontece na terça-feira (1º), que deve concentrar o maior volume de chuva da semana. A previsão é de chuva e trovoadas, com 99% de probabilidade de precipitação e acumulado de 22,9 milímetros. Os termômetros também caem: a mínima será de 15°C e a máxima não deve passar dos 22°C. Há ainda previsão de rajadas de vento que podem chegar a 55 km/h.

Na quarta-feira (2), o frio ganha força. A temperatura deve variar entre 13°C e 19°C, com sensação térmica podendo chegar aos 12°C. Apesar da alta probabilidade indicada para precipitação, o volume previsto é baixo, de apenas 0,3 milímetro. O dia terá períodos de sol entre muitas nuvens.

A quinta-feira (3) deve registrar a manhã mais fria da semana, com mínima de 11°C. Em compensação, a temperatura sobe ao longo do dia e pode alcançar 24°C. Não há volume de chuva previsto, e o sol deve aparecer principalmente durante a tarde.

Já na sexta-feira (4), os termômetros voltam a subir. A mínima prevista é de 14°C e a máxima chega aos 26°C. O dia terá sol e variação de nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. Apesar dos 62% de chance de precipitação, o acumulado previsto é pequeno, de 0,1 milímetro