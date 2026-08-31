Neuropsicóloga Ionice Lourenço representa Taboão da Serra no The Best Speaker Brasil e pede apoio em votação

Direto da Redação

A neuropsicóloga e palestrante Ionice Lourenço Lattari, criadora do Espaço Terapêutico Viva Bem, em Taboão da Serra, está participando do The Best Speaker Brasil 2026 e pede o apoio da população para avançar na competição. A votação popular termina nesta segunda-feira, dia 31 de agosto.

Considerado o primeiro reality show de palestras do país, o concurso busca revelar novos talentos da comunicação e distribuirá R$ 1 milhão em prêmios. Ao todo, 200 participantes serão classificados para a próxima etapa, sendo 80 representantes da região Sudeste — 40 escolhidos pela votação popular e outros 40 pela avaliação do júri técnico.

Ionice é psicóloga, neuropsicóloga, gestora empresarial pela Universidade de São Paulo (USP), mestre em Educação e doutoranda. Com mais de 20 anos de experiência em liderança, gestão de pessoas e desenvolvimento humano, atua principalmente com saúde emocional, comportamento e construção de ambientes de trabalho mais saudáveis.

A votação possui duas modalidades. O “Voto Único”, registrado uma vez por CPF e validado por código enviado ao WhatsApp ou SMS, representa 70% da pontuação. Já o “Voto da Torcida”, que permite votar mais de uma vez após a autenticação na plataforma, corresponde aos outros 30%.

Para apoiar a representante de Taboão da Serra, basta acessar o perfil de Ionice na plataforma, preencher os dados solicitados e confirmar o voto.

Vote em Ionice Lourenço:

https://speaker.thebestspeaker.com.br/vote/ionice-liurenco-lattari-oqp2fv