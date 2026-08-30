Funcionamento do Centro TEA de Taboão começa a ser definido em reunião intersetorial

A Prefeitura de Taboão da Serra iniciou a elaboração do modelo de funcionamento do futuro Centro de Referência e Apoio para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Centro TEA). O planejamento ocorre enquanto a construção do equipamento, no Parque Assunção, avança com a execução das fundações.

Para definir os serviços que serão oferecidos no local, a Secretaria Municipal de Saúde realizou, no último dia 20, uma reunião intersetorial no Centro de Formação Tula Pilar, com representantes de diferentes secretarias municipais.

A proposta é que o Centro TEA tenha atuação integrada e não fique restrito à área da Saúde. O planejamento deverá envolver ações relacionadas a diagnóstico, tratamento, inclusão, cidadania e qualidade de vida das pessoas com TEA e de seus familiares.

“Essa reunião foi exatamente para a gente dar o pontapé inicial da construção do processo de trabalho desse Centro TEA, porque ele transcende a questão da saúde. A ideia é essa, é construir uma política mais inclusiva em Taboão”, explicou a médica sanitarista Dra. Raquel Zaicaner.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Jr., novos encontros serão promovidos para avançar na definição dos serviços.

“Mais do que um espaço de atendimento em saúde, o Centro TEA está sendo pensado para promover diagnóstico, tratamento, cidadania, inclusão, integração e qualidade de vida para as pessoas com TEA e suas famílias. Então, faremos reuniões periódicas para construir o projeto de funcionamento, ao passo que o prédio está sendo erguido”, afirmou.

Construção tem prazo de 18 meses

O Centro TEA está sendo construído no terreno do extinto Instituto Asas Brancas, no Parque Assunção, e as obras já chegaram à etapa de fundações.

O projeto é resultado de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a Prefeitura de Taboão da Serra, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e a Cooperativa Habitacional Vida Nova.

A previsão informada pela administração municipal é de que as obras sejam concluídas em 18 meses. Até lá, as reuniões intersetoriais deverão definir o modelo de funcionamento e a participação de cada área da Prefeitura no atendimento oferecido pelo novo equipamento.