Carga de caminhão despenca de alça do Rodoanel e atinge carro em Embu das Artes

Direto da redação

Parte da carga de um caminhão caiu de uma alça de acesso ao Rodoanel Mário Covas e atingiu um carro na tarde desta segunda-feira (21), na entrada de Embu das Artes.

O acidente aconteceu na ligação com a Rodovia Régis Bittencourt, próximo à Avenida Rotary, no Jardim Santa Rita. Segundo informações preliminares, o caminhão teria atingido a proteção lateral da alça. Com o impacto, paletes transportados pelo veículo despencaram sobre o automóvel que passava pela via localizada abaixo da estrutura.

O carro ficou bastante danificado. A motorista foi socorrida após a ocorrência. Testemunhas relataram que a mulher sofreu ferimentos, mas estava consciente. O estado de saúde dela, porém, não havia sido confirmado oficialmente até a publicação desta reportagem.

Imagens registradas no local mostram veículos de atendimento e parte da pista bloqueada durante o trabalho das equipes. O acidente também provocou reflexos no trânsito da região.

As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas pelas autoridades. A investigação deverá esclarecer o que fez o caminhão atingir a proteção da alça e em quais condições a carga era transportada.

Até o momento, não há informações oficiais sobre outras pessoas feridas.