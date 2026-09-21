Prepara IA registra aumento na procura por cursos profissionalizantes em Taboão da Serra

A busca por qualificação e novas oportunidades profissionais tem aumentado o interesse por cursos de tecnologia, gestão e desenvolvimento de carreira em Taboão da Serra. Segundo a Prepara IA, a unidade localizada no Jardim da Glória tem registrado crescimento na procura por formações profissionalizantes.

A escola atende jovens que buscam o primeiro emprego e profissionais interessados em atualizar o currículo, aprender novas ferramentas ou mudar de área. A proposta é oferecer uma formação conectada às exigências atuais do mercado de trabalho.

Entre os cursos disponíveis estão Office com Inteligência Artificial, Excel com Power BI, Marketing Digital, Programação, Robótica, Informática, Rotinas Administrativas e Inglês. A instituição também oferece opções de cursos técnicos, graduação e pós-graduação.

Inteligência artificial integrada aos cursos

O principal diferencial apresentado pela Prepara IA é a utilização da inteligência artificial durante o aprendizado. A tecnologia auxilia na identificação das dificuldades de cada estudante, na indicação de atividades e no reforço dos conteúdos.

No curso de Office com IA, por exemplo, os alunos aprendem a utilizar Excel, Word e PowerPoint com o apoio de ferramentas de inteligência artificial. A formação aborda a criação de planilhas, relatórios, documentos e apresentações.

Outros cursos trabalham programação, automação, marketing digital e análise de dados. As aulas incluem exercícios e situações próximas da rotina profissional, como entrevistas, apresentações, organização de informações e desenvolvimento de projetos.

Preparação para o primeiro emprego

Além das aulas, a unidade oferece treinamentos de desenvolvimento profissional e orientação para quem está começando a carreira. O trabalho envolve preparação de currículo, comportamento em entrevistas e desenvolvimento de competências valorizadas pelas empresas.

A escola também presta apoio e encaminhamento para oportunidades de emprego. A participação nos processos seletivos, no entanto, não representa garantia de contratação, que depende dos critérios e das vagas oferecidas por cada empresa.

A procura por esse tipo de formação acompanha o avanço da educação profissional no país. Segundo o Censo Escolar 2025, divulgado pelo Inep, o Brasil chegou a 3,1 milhões de matrículas na educação profissional e tecnológica.

Como conhecer os cursos

Os interessados podem visitar a unidade da Prepara IA em Taboão da Serra ou entrar em contato por telefone e WhatsApp. Antes da matrícula, o candidato pode consultar os cursos disponíveis, horários, duração, valores, condições de pagamento e regras para emissão do certificado.

Serviço — Prepara IA Taboão da Serra

Endereço: Avenida Caetano Barella, 132, Jardim da Glória, ao lado do Cartório de Taboão da Serra

Telefone: (11) 4786-1060

WhatsApp: (11) 96983-5571

Instagram: @prepara_taboao

Site: escolaprepara.com.br