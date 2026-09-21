Grave acidente deixa dois mortos e um ferido na Avenida Taboão da Serra

Direto da redação

Um grave acidente envolvendo três carros deixou duas pessoas mortas e uma ferida no início da madrugada desta segunda-feira (21), na Avenida Taboão da Serra.

A colisão inicial envolveu dois veículos, sendo uma picape e um carro de passeio. Com a força do impacto, o motor de um deles foi arrancado e arremessado para longe, atingindo um terceiro carro que trafegava pela via.

Equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade das vítimas nem sobre o estado de saúde da pessoa socorrida.

A via ficou interditada nos dois sentidos durante a madrugada para o atendimento às vítimas, a retirada dos veículos e os trabalhos das equipes no local.

Na manhã desta segunda-feira, os carros já haviam sido retirados da pista. Os dois sentidos foram liberados e o trânsito voltou a fluir. As circunstâncias do acidente serão investigadas.