Primavera começa nesta terça-feira (22) e semana terá chuva e queda de temperatura em Taboão da Serra

A primavera começa oficialmente nesta terça-feira (22), às 21h05, no Hemisfério Sul. Em Taboão da Serra, o primeiro dia da nova estação será mais quente, mas a previsão indica chuva e queda de temperatura a partir de quarta-feira (23).

Na terça-feira, os termômetros variam entre 19°C e 28°C. O dia terá muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva durante a noite. As rajadas de vento podem chegar a 55 km/h.

A mudança no tempo deverá ocorrer na quarta-feira. A temperatura cai e fica entre 14°C e 19°C, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas durante o dia e à noite.

Na quinta-feira (24), a mínima será de 14°C e a máxima de 18°C. O céu permanece nublado, com possibilidade de chuva. Já na sexta-feira (25), os termômetros variam entre 15°C e 19°C, com pancadas de chuva previstas para a tarde e a noite.

Primavera começa com o equinócio

De acordo com o Observatório Nacional, o início da primavera é marcado pelo equinócio. Nesse fenômeno astronômico, o dia e a noite possuem duração aproximada de 12 horas.

A partir da primavera, os dias ficam gradualmente mais longos e as noites mais curtas no Hemisfério Sul. A estação segue até 21 de dezembro, quando começa o verão.