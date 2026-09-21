Ônibus gratuitos levarão empreendedores de Taboão, Embu e Itapecerica à Feira do Empreendedor em São Paulo

Empresários e empreendedores de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra poderão utilizar transporte gratuito para participar da Feira do Empreendedor 2026, promovida pelo Sebrae-SP. O evento acontecerá de 19 a 22 de outubro, das 10h às 22h, no São Paulo Expo, na capital paulista.

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 30 de setembro. Ao todo, o Sebrae-SP disponibilizará 588 vagas em ônibus com saída de 15 municípios atendidos pelo escritório regional de Osasco.

Para participar, o interessado precisa realizar dois cadastros. O primeiro deve ser feito no formulário da missão empresarial, no qual deverá indicar a cidade de embarque. Depois, também é necessário fazer a inscrição como visitante no site oficial da Feira do Empreendedor.

Em Taboão da Serra, o ônibus sairá na quinta-feira, 22 de outubro. O ponto de encontro será às 9h, na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa.

Em Embu das Artes, a viagem acontecerá na segunda-feira, 19 de outubro. O Sebrae-SP divulgou duas opções de embarque: às 9h, na Secretaria da Mulher, localizada na Rua Dona Bernardina, 37, no Jardim Arabutan; e às 9h30, na Avenida Elias Yazbek, 1.515, no Centro. O participante deverá verificar no formulário qual ponto corresponde à sua inscrição.

Já em Itapecerica da Serra, a saída será na terça-feira, 20 de outubro. O encontro está marcado para as 9h, na Avenida Eduardo Roberto Daher, 1.135, no Parque Paraíso.

A expectativa do Sebrae-SP é receber mais de 100 mil pessoas durante os quatro dias de feira. O evento terá aproximadamente 900 expositores, mais de 20 arenas, palestras, capacitações, orientações empresariais e rodadas de negócios.

A programação busca estimular o empreendedorismo e a inovação, apresentar soluções tecnológicas e aproximar empresas e visitantes interessados em novas oportunidades de negócios.