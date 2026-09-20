Seleção de projetos audiovisuais do Estado de São Paulo recebe inscrições até 3 de novembro

Produtoras independentes de Taboão da Serra e de outras cidades paulistas podem inscrever projetos em uma seleção estadual voltada à produção de filmes, séries, animações e documentários. As inscrições são gratuitas e permanecem abertas até 3 de novembro.

Ao todo, serão selecionados 13 projetos, divididos entre as categorias Produção Nacional e Parcerias Internacionais. Para participar, a produtora deve possuir registro regular na Agência Nacional do Cinema (Ancine) e estar sediada no Estado de São Paulo há pelo menos dois anos.

A categoria Produção Nacional contempla sete projetos de longa-metragem. Serão escolhidas seis produções de ficção ou animação e uma exclusivamente de animação. O valor previsto é de R$ 4 milhões para cada projeto selecionado.

Na categoria Parcerias Internacionais, serão contemplados seis projetos realizados em regime de coprodução com outros países. A seleção aceitará propostas de filmes ou séries de ficção, animação e documentário, com previsão de R$ 2 milhões para cada produção escolhida.

Os projetos apresentados devem prever a entrega da obra concluída e em condições de receber o Certificado de Produto Brasileiro.

A iniciativa é realizada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo em parceria com a Ancine. Os recursos são provenientes do Fundo Setorial do Audiovisual.

As produtoras interessadas devem consultar as regras e preencher o formulário disponível no site do Fomento CultSP até 3 de novembro.