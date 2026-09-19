Secretaria de Educação oferece palestra para educadores e apresenta os resultados do Avalia Taboão 2026

A Secretaria de Educação de Taboão da Serra reuniu educadores da rede municipal, na terça-feira (15), para apresentar os resultados do Avalia Taboão 2026 e discutir as próximas ações pedagógicas nas escolas.

Realizado no Centro de Formação Tula Pilar, o encontro abordou o tema “Avaliação para a aprendizagem e gestão escolar baseada em evidências”. A programação teve a participação do professor Mozart Neves Ramos, que falou sobre o uso de indicadores educacionais no planejamento das atividades escolares.

Durante a palestra, Mozart apresentou uma análise comparativa do desempenho da rede municipal no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) entre 2023 e 2025. A proposta foi mostrar como os resultados das avaliações podem ajudar a identificar dificuldades de aprendizagem e orientar as decisões da Secretaria de Educação e das equipes gestoras.

O encontro também discutiu a identificação de práticas adotadas por escolas que apresentaram bons resultados, o acompanhamento das unidades em situação de maior vulnerabilidade e a elaboração de planos de ação para monitorar o desenvolvimento dos alunos.

Segundo o secretário de Educação, Luciano Corrêa, os dados devem ser utilizados na definição de medidas concretas para melhorar o ensino.

“O Avalia Taboão é mais uma importante ação da nossa Secretaria para qualificar o trabalho pedagógico e garantir avanços na aprendizagem dos nossos estudantes. Estamos desenvolvendo iniciativas de formação, acompanhamento, avaliação e monitoramento das escolas”, afirmou.

Apesar de anunciar a apresentação dos resultados do Avalia Taboão 2026, o material divulgado pela Prefeitura não informou as notas alcançadas pela rede nem detalhou os avanços e desafios identificados na avaliação.