Casa de Carlos Adão em Taboão da Serra é atingida por incêndio oito dias após sua morte

Direto da redação

Um incêndio atingiu, na manhã deste domingo (16), a casa de Carlos Adão, em Taboão da Serra, oito dias após a morte do conhecido personagem da história do município. As chamas se espalharam pelo imóvel e destruíram roupas, objetos pessoais e outros pertences que permaneciam na residência.

Uma grande quantidade de fumaça foi percebida nas proximidades e o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio. Para acessar o imóvel, as equipes precisaram entrar na residência e trabalhar no controle das chamas.

O fogo também chegou próximo aos veículos que estavam na garagem. Segundo informações apuradas pela reportagem, havia cerca de 10 carros no local, o que aumentou o risco de que as chamas atingissem os veículos e provocassem novos danos.

Os bombeiros conseguiram controlar o incêndio e evitar que o fogo se espalhasse para outras áreas. Até o momento, a causa do incêndio não foi esclarecida.

Morte de Carlos Adão

Carlos Adão morreu aos 71 anos, no sábado (8 de agosto), após sofrer um infarto. O sepultamento aconteceu no domingo (9), no Memorial Parque Jaraguá, na região noroeste da capital paulista. A cerimônia foi restrita aos familiares.

Conhecido em Taboão da Serra e em outras cidades pelas pichações realizadas ao longo de décadas, Carlos Adão tornou-se uma figura marcante da história do município. Estima-se que tenha produzido mais de 150 mil pichações.