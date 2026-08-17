Inscrições para concurso da Rainha da Festa do Peão de Taboão da Serra terminam nesta sexta-feira (21)

Por Samara Matos, na redação

As inscrições para o Concurso da Rainha da Festa do Peão de Taboão da Serra Festival 2026 terminam nesta sexta-feira (21). Podem participar candidatas com idade entre 16 e 40 anos, inclusive de outras cidades. Para menores de 18 anos, é necessária autorização dos pais ou responsáveis.

O concurso busca escolher a representante da Festa do Peão de Taboão da Serra Festival 2026. As inscrições estão abertas desde 23 de julho e devem ser realizadas por meio do formulário disponibilizado pela organização.

Para participar, as candidatas precisam preencher o cadastro e enviar documento com foto, como RG ou CNH, além de fotos de rosto e corpo. É permitido o envio de até cinco imagens. No caso das menores de idade, também deve ser apresentada a autorização assinada pelos pais ou responsáveis.

A ficha de inscrição está disponível no formulário oficial: clique aqui para se inscrever.

Depois do cadastro, a equipe responsável entrará em contato com as participantes para informar detalhes sobre ensaios, local e demais orientações do concurso.