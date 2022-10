CCZ de Taboão da Serra realiza Mutirão Castra Pets e Microchipagem Animal neste final de semana

Direto da redação

A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra junto com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realizará neste final de semana, 22 e 23/10, a partir das 8h, mais um Mutirão Castra Pets. Desde a edição anterior da ação, que atende exclusivamente os munícipes cadastrados, o Governo Municipal está realizando a Microchipagem Animal.

A tecnologia do microchip possibilita ao CCZ a criação de um Banco de Dados Municipal de Animais com informações dos pets e dos tutores. A microchipagem permite ainda a identificação dos tutores em casos de localização de animais perdidos, abandonados ou mau tratados.

A partir do ano que vem, a microchipagem será realizada não apenas nos cães e gatos atendidos nos Mutirões Castra Pets, mas em todos os animais castrados pela Prefeitura de Taboão da Serra.

A diretora do CCZ, Andreza Santos, ressaltou que devido a microchipagem não há possibilidade de qualquer alteração no cadastro realizado. “Temos que sempre cuidar dos nossos bichinhos de estimação, para que eles não sejam abandonados por conta de alguma doença. As medidas preventivas devem ser tomadas para que algo pior não aconteça. E por isso, a CCZ fará esse Mutirão de Castra Pets e a Microchipagem Animal. Não deixe de comparecer”, comentou.

No dia agendado, é necessário o responsável levar comprovante de endereço, documento oficial com foto e CPF. O ideal é levar o animal em uma caixa ou bolsa de transporte. Caixas de papelão não são indicadas para o transporte dos pets. Caso você não tenha uma caixa de transporte, leve o cão ou gato enrolado em um lençol ou cobertor.

A castração é um procedimento fundamental para a saúde dos pets, como explicou o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa. “Cuidar da saúde, é cuidar das pessoas, mas também dos animais, e essa é uma das formas que contribuem para a saúde deles. Se você ainda não cadastrou seu pet, faça o cadastro dele o mais rápido”, afirmou.

Para mais informações, entre em contato com o CCZ pelo telefone: (11) 4786-3287, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Serviço:

Mutirão Castra Pets e Microchipagem Animal

Dias: 22 e 23/10, a partir das 8h

Local: Rua Victor Campisi, 250, Parque Industrial das Oliveiras