CCZ e Adote Taboão da Serra realizam feira de adoção de cães e gatos no Parque Pinheiros

No sábado, 17/06, o Governo Municipal, através da Secretaria de Saúde e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), em parceria com a entidade de proteção animal Adote Taboão da Serra, realiza mais uma edição da Feira de Adoção PeTS. Desta vez, a ação será na Petland, localizada na Rua Dr. Mario Augusto Pereira, 88, no Jardim

São Paulo, região do Parque Pinheiros, das 10h às 15h.

“A Feira de Adoção PeTS tem como objetivo encontrar lares para cães e gatos que hoje estão no CCZ, mas que precisam de locais mais adequados para viver, além de muito amor e carinho. Por isso, pedidos a população para que não levem animais para o local. Todos os animais do CCZ estão castrados, vacinados e socializados, sendo a maioria deles adultos”, explica o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Para adotar um cão ou gato é necessário ter 21 anos ou mais, apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de endereço. Vale ressaltar que os futuros tutores também passaram por entrevista para compreensão das responsabilidades que englobam a adoção de um animal.

Quem deseja adotar um gatinho, deve levar caixa de transporte, e a residência deve ser telada, sem acesso à rua, não tendo como o felino fugir. Para adoção de cachorrinho, é preciso levar coleira e guia, e também segue a recomendação do local onde o animal ficará não ter acesso direto à rua, evitando fugas.

Doações

O CCZ de Taboão da Serra aceita doações de rações, vermífugos, petiscos, sachês, antipulgas, cobertores, potes para água e alimentação, entre outros itens que possam trazer mais conforto aos pets enquanto aguardam um lar.

Serviço:

Feira de Adoção PeTS

Quando: 17/06, das 10h às 15h

Local: Petland – Rua Dr. Mario Augusto Pereira, 88, Jardim São Paulo (Parque

Pinheiros)