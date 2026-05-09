Embu das Artes terá sessão gratuita do “Cine Inclusão” com acessibilidade no sábado 16 de maio

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Embu das Artes realiza no sábado dia 16 de maio mais uma edição do projeto “Cine Inclusão”, com sessão gratuita voltada a famílias com pessoas com deficiência.

O evento acontece às 10h, no Shopping Cidade das Artes, na Chácaras São Marcos. As vagas são limitadas e a participação é gratuita, mediante inscrição antecipada.

O cadastro para participação deve ser feito pela plataforma Sympla, por meio do link: https://www.sympla.com.br/evento/cine-inclusao/3412586

A sessão contará com recursos de acessibilidade, como audiodescrição e intérprete de Libras, garantindo uma experiência mais inclusiva e confortável ao público.

O filme que será exibido ainda não foi divulgado e deve ser anunciado nos próximos dias. A iniciativa integra ações do município voltadas à inclusão social e ao acesso à cultura para pessoas com deficiência.