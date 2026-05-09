Campanha Maio Amarelo começa em Taboão da Serra com ações educativas em escolas e ruas

Direto da redação

A campanha Maio Amarelo teve início nesta semana em Taboão da Serra com uma série de ações voltadas à conscientização no trânsito. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (SETRAM) e inclui atividades educativas em escolas e pontos estratégicos da cidade.

Uma das primeiras ações aconteceu na EMEB Ugo Arduini, onde agentes da Divisão de Educação de Trânsito realizaram uma apresentação de teatro de fantoches para os alunos. A atividade faz parte do cronograma da campanha, que busca alertar sobre comportamentos que podem salvar vidas no trânsito.

Com reconhecimento internacional, o Maio Amarelo propõe reflexões sobre a prevenção de acidentes e reforça a importância de atitudes responsáveis por parte de motoristas e pedestres. Neste ano, o tema é “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”, destacando a necessidade de atenção e respeito, especialmente aos mais vulneráveis.

Durante as atividades, são abordadas orientações como não usar o celular ao dirigir, não consumir bebida alcoólica antes de conduzir, respeitar a sinalização e atravessar na faixa de pedestres. Além das apresentações nas escolas, a equipe também realizará panfletagens em diferentes regiões da cidade para ampliar o alcance da campanha.

De acordo com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, Marcos Paulo de Oliveira, o objetivo é reduzir acidentes por meio da educação. “Nosso objetivo é reduzir acidentes e salvar vidas. Isso se constrói com educação, conscientização e participação coletiva. O trânsito é uma responsabilidade de todos e é fundamental conscientizar desde cedo”, afirmou.

A previsão é que cerca de dez escolas da rede municipal recebam as ações ao longo do mês. Segundo a prefeitura, o trabalho de educação no trânsito não se limita ao Maio Amarelo e segue durante todo o ano, com foco na construção de um trânsito mais seguro para todos.