GCM prende homem em flagrante por furto de fios no Jardim São Salvador

Direto da redação

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (8) após furtar fios de uma residência no Jardim São Salvador, em Taboão da Serra.

De acordo com informações, guardas civis municipais realizavam patrulhamento pela região quando ouviram um morador gritar “pega, ladrão”. Em seguida, a equipe avistou um indivíduo correndo pela via, arrastando fios, e iniciou a abordagem.

O suspeito foi detido no local e confessou que havia furtado o material para vender. Com ele, foram apreendidos cerca de sete quilos de fios, além de uma faca e uma marreta.

A vítima relatou que percebeu a ação após a esposa notar a movimentação durante a madrugada. Ao verificar, viu o suspeito já na rua, tentando fugir com os fios em uma bicicleta, momento em que pediu ajuda.

O homem foi conduzido ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como furto qualificado. A Polícia Civil requisitou perícia no local e instaurou inquérito para investigação do caso.