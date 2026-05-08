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E.C. Taboão Magnus enfrenta Barateiro em duelo decisivo pela Liga Feminina de Futsal neste sábado (9) no Zé do Feijão

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Direto da redação 

O E.C. Taboão Magnus volta à quadra neste sábado (9), às 20h, para encarar o Barateiro Havan Futsal, pela 4ª rodada da Liga Feminina de Futsal. A partida será realizada no Ginásio Zé do Feijão, em Taboão da Serra, e promete um duelo de alto nível entre duas das principais equipes do país.

O confronto marca a reedição da final da Taça Brasil, disputada no fim do ano passado, quando o time taboanense conquistou o título em uma campanha histórica. Agora, as equipes voltam a se enfrentar em um momento importante da competição nacional, cercadas de expectativa e equilíbrio.

Vivendo boa fase, o Taboão Magnus chega embalado após vitórias importantes dentro de casa. Na estreia, a equipe venceu a Malgi por 4 a 3, de virada, em uma das partidas mais emocionantes da rodada. Em seguida, superou o São José por 4 a 1 no Zé do Feijão. O único revés foi fora de casa, diante das Leoas da Serra, por 2 a 1.

Do outro lado, o Barateiro também se consolida como uma das forças do futsal feminino brasileiro e promete dificultar a vida das donas da casa. A equipe catarinense tem acumulado bons resultados nas últimas temporadas e chega para mais um confronto direto.

A treinadora do Magnus, Cris Souza, destacou a importância da partida e reforçou o papel da torcida. “Será um grande jogo entre duas equipes que vêm construindo uma rivalidade forte no futsal feminino. O Barateiro tem um elenco qualificado, mas estamos confiantes e contamos com o apoio da nossa torcida para fazer a diferença dentro de casa”, afirmou.

A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados antecipadamente pelo no site: esporteclubetaboao.com.br

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