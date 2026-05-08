Padre Odair, de Itapecerica da Serra, confirma pré-candidatura a deputado federal nas eleições deste ano

Direto da Redação

Após receber a dispensa do celibato e das obrigações de padre e ainda, licenciado da paróquia Maria Mãe dos Caminhantes, Padre Odair confirmou nesta semana sua pré-candidatura a deputado federal pelo PSB nas eleições de outubro. Ele colocou como pautas a serem discutidas durante o período eleitoral temas como mobilidade urbana, desenvolvimento regional e fortalecimento dos serviços públicos.

Segundo Padre Odair, assim conhecido, o convite para se filiar no PSB surgiu após conversas com o vereador Abidan Henrique, de Embu das Artes. De acordo com ele, as discussões revelaram afinidade na forma de enxergar a política e o compromisso social.

“Após conversas com o vereador Abidan Henrique, percebemos muitas convergências na forma de enxergar a política e o compromisso com as pessoas”, afirmou.

O pré-candidato relatou ainda que o parlamentar o colocou em contato com o assessor da deputada federal Tabata Amaral e deu início às conversas sobre uma possível filiação partidária e a disputa eleitoral. Após reunião com Tabata, a decisão foi tomada.

“Posso dizer que foi uma conversa muito marcante, objetiva e inspiradora. Ainda naquele diálogo surgiu o convite para minha filiação e para disputar uma candidatura a deputado federal, algo que recebi com muita honra e senso de responsabilidade após conversar com a deputada Tabata Amaral”, diz Odair.

Padre Odair afirma que seu principal objetivo é construir uma rede de pessoas comprometidas com uma política voltada ao bem comum e à transformação social. Segundo ele, a intenção é ampliar o diálogo com a população e apresentar propostas voltadas às necessidades da região.

PRIORIDADES

Entre as prioridades defendidas pelo pré-candidato está a ampliação do transporte sobre trilhos até Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Para ele, a chegada do sistema ferroviário representa uma demanda histórica da população e pode impactar diretamente a mobilidade e o desenvolvimento econômico regional.

“Tenho um compromisso muito claro com o desenvolvimento regional, especialmente na luta para que o transporte sobre trilhos finalmente chegue a Embu das Artes e Itapecerica da Serra”, afirmou.

E ainda, mesmo hoje sendo empresário e, portanto, empregador, está comprometido com pautas nacionais como a redução da jornada de trabalho e programas sociais como o pé de meia.

Com mais de 20 anos de atuação religiosa, Padre Odair destacou a experiência adquirida no trabalho com famílias, jovens, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Segundo ele, essa trajetória contribuiu para uma compreensão mais próxima das necessidades enfrentadas pela população.

O pré-candidato também apontou como principais carências da região os desafios relacionados à saúde, geração de empregos, infraestrutura e mobilidade urbana. Ele defende ainda a busca de investimentos e articulações junto aos governos estadual e federal para fortalecer os serviços públicos e ampliar a qualidade de vida da população.