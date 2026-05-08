Anvisa suspende fabricação e determina recolhimento de produtos da marca Ypê por risco sanitário; veja os lotes

Direto da redação
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a suspensão da fabricação e o recolhimento de diversos produtos da marca Ypê em todo o Brasil. A medida foi publicada nesta quinta-feira (7) após a identificação de falhas graves no processo de produção.
A decisão atinge detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes fabricados pela empresa Química Amparo, localizada no interior de São Paulo. Segundo a Anvisa, devem ser recolhidos todos os lotes desses produtos cuja numeração termina em 1.
Além do recolhimento, a agência também determinou a suspensão imediata da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos itens afetados.
Falhas e risco à saúde
A medida foi adotada após uma inspeção sanitária realizada em conjunto com órgãos estaduais e municipais de vigilância. Durante a fiscalização, foram identificados problemas considerados graves em etapas essenciais da produção.
Entre as irregularidades apontadas estão falhas nos sistemas de controle de qualidade e no cumprimento das Boas Práticas de Fabricação. De acordo com a Anvisa, essas falhas podem comprometer a segurança dos produtos e representar risco à saúde, incluindo a possibilidade de contaminação microbiológica.
Orientação aos consumidores
A Anvisa orienta que consumidores que tenham produtos dos lotes afetados interrompam o uso imediatamente.
A recomendação é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para receber orientações sobre o recolhimento ou substituição dos itens.
Lista de produtos afetados
A medida inclui diferentes linhas da marca, entre elas:
Somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados.
· LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE
· LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ
· LAVA LOUÇAS YPÊ
· LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE
· LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE
· LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN
· LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR
· LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COMBATE MAU ODOR
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO
· TIXAN YPÊ CUIDA DAS ROUPAS
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ ANTIBAC
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COCO E BAUNILHA
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ GREEN
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT
· LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ PREMIUM
· LAVA ROUPAS TIXAN MACIEZ
· LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAVERA
· DESINFETANTE BAK YPÊ
· DESINFETANTE DE USO GERAL ATOL
· DESINFETANTE PERFUMADO ATOL
· DESINFETANTE PINHO YPE
· LAVA ROUPAS TIXAN POWER ACT
Todos os produtos com lote final 1 estão incluídos na determinação.
Fiscalização reforçada
A resolução também prevê que as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais intensifiquem a fiscalização para evitar que os produtos continuem sendo vendidos.
A medida faz parte das ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para garantir a segurança dos consumidores e retirar do mercado itens que possam representar risco.
A íntegra da resolução pode ser consultada no Diário Oficial da União.