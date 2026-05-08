Anvisa suspende fabricação e determina recolhimento de produtos da marca Ypê por risco sanitário; veja os lotes

Direto da redação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a suspensão da fabricação e o recolhimento de diversos produtos da marca Ypê em todo o Brasil. A medida foi publicada nesta quinta-feira (7) após a identificação de falhas graves no processo de produção.

A decisão atinge detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes fabricados pela empresa Química Amparo, localizada no interior de São Paulo. Segundo a Anvisa, devem ser recolhidos todos os lotes desses produtos cuja numeração termina em 1.

Além do recolhimento, a agência também determinou a suspensão imediata da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos itens afetados.

Falhas e risco à saúde

A medida foi adotada após uma inspeção sanitária realizada em conjunto com órgãos estaduais e municipais de vigilância. Durante a fiscalização, foram identificados problemas considerados graves em etapas essenciais da produção.

Entre as irregularidades apontadas estão falhas nos sistemas de controle de qualidade e no cumprimento das Boas Práticas de Fabricação. De acordo com a Anvisa, essas falhas podem comprometer a segurança dos produtos e representar risco à saúde, incluindo a possibilidade de contaminação microbiológica.

Orientação aos consumidores

A Anvisa orienta que consumidores que tenham produtos dos lotes afetados interrompam o uso imediatamente.

A recomendação é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para receber orientações sobre o recolhimento ou substituição dos itens.

Lista de produtos afetados

A medida inclui diferentes linhas da marca, entre elas:

Somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados. · LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE · LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ · LAVA LOUÇAS YPÊ · LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE · LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE · LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN · LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR · LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN · LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COMBATE MAU ODOR · LAVA ROUPAS LÍQUIDO · TIXAN YPÊ CUIDA DAS ROUPAS · LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ ANTIBAC · LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COCO E BAUNILHA · LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ GREEN · LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS · LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT · LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ PREMIUM · LAVA ROUPAS TIXAN MACIEZ · LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAVERA · DESINFETANTE BAK YPÊ · DESINFETANTE DE USO GERAL ATOL · DESINFETANTE PERFUMADO ATOL · DESINFETANTE PINHO YPE · LAVA ROUPAS TIXAN POWER ACT

Todos os produtos com lote final 1 estão incluídos na determinação.

Fiscalização reforçada

A resolução também prevê que as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais intensifiquem a fiscalização para evitar que os produtos continuem sendo vendidos.

A medida faz parte das ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para garantir a segurança dos consumidores e retirar do mercado itens que possam representar risco.

A íntegra da resolução pode ser consultada no Diário Oficial da União.