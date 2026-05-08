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Anvisa suspende fabricação e determina recolhimento de produtos da marca Ypê por risco sanitário; veja os lotes

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Direto da redação 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a suspensão da fabricação e o recolhimento de diversos produtos da marca Ypê em todo o Brasil. A medida foi publicada nesta quinta-feira (7) após a identificação de falhas graves no processo de produção.

A decisão atinge detergentes, sabões líquidos para roupas e desinfetantes fabricados pela empresa Química Amparo, localizada no interior de São Paulo. Segundo a Anvisa, devem ser recolhidos todos os lotes desses produtos cuja numeração termina em 1.

Além do recolhimento, a agência também determinou a suspensão imediata da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos itens afetados.

Falhas e risco à saúde

A medida foi adotada após uma inspeção sanitária realizada em conjunto com órgãos estaduais e municipais de vigilância. Durante a fiscalização, foram identificados problemas considerados graves em etapas essenciais da produção.

Entre as irregularidades apontadas estão falhas nos sistemas de controle de qualidade e no cumprimento das Boas Práticas de Fabricação. De acordo com a Anvisa, essas falhas podem comprometer a segurança dos produtos e representar risco à saúde, incluindo a possibilidade de contaminação microbiológica.

Orientação aos consumidores

A Anvisa orienta que consumidores que tenham produtos dos lotes afetados interrompam o uso imediatamente.

A recomendação é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para receber orientações sobre o recolhimento ou substituição dos itens.

Lista de produtos afetados

A medida inclui diferentes linhas da marca, entre elas:

  • Somente os lotes que terminam com o número 1, dos produtos abaixo estão afetados. 

    ·       LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE

    ·       LAVA LOUÇAS COM ENZIMAS ATIVAS YPÊ

    ·       LAVA LOUÇAS YPÊ

    ·       LAVA LOUÇAS YPÊ CLEAR CARE

    ·       LAVA LOUÇAS YPÊ TOQUE SUAVE

    ·       LAVA-LOUÇAS CONCENTRADO YPÊ GREEN

    ·       LAVA-LOUÇAS YPÊ CLEAR

    ·       LAVA-LOUÇAS YPÊ GREEN

    ·       LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COMBATE MAU ODOR

    ·       LAVA ROUPAS LÍQUIDO

    ·       TIXAN YPÊ CUIDA DAS ROUPAS

    ·       LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ ANTIBAC

    ·       LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ COCO E BAUNILHA

    ·       LAVA ROUPAS LÍQUIDO TIXAN YPÊ GREEN

    ·       LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ EXPRESS

    ·       LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ POWER ACT

    ·       LAVA ROUPAS LÍQUIDO YPÊ PREMIUM

    ·       LAVA ROUPAS TIXAN MACIEZ

    ·       LAVA ROUPAS TIXAN PRIMAVERA

    ·       DESINFETANTE BAK YPÊ

    ·       DESINFETANTE DE USO GERAL ATOL

    ·       DESINFETANTE PERFUMADO ATOL

    ·       DESINFETANTE PINHO YPE

    ·       LAVA ROUPAS TIXAN POWER ACT

Todos os produtos com lote final 1 estão incluídos na determinação.

Fiscalização reforçada

A resolução também prevê que as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais intensifiquem a fiscalização para evitar que os produtos continuem sendo vendidos.

A medida faz parte das ações do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária para garantir a segurança dos consumidores e retirar do mercado itens que possam representar risco.

A íntegra da resolução pode ser consultada no Diário Oficial da União.

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