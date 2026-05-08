Bom Prato de Taboão da Serra e região terá almoço especial de Dia das Mães nesta sexta-feira (8)

O Bom Prato vai oferecer um almoço especial em comemoração ao Dia das Mães nesta sexta-feira (8) em todas as unidades do estado. A ação também contempla a unidade de Taboão da Serra e restaurantes da região, como Embu das Artes e Itapecerica da Serra.

A iniciativa antecipa a celebração do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, e busca proporcionar uma refeição diferenciada, com mais acolhimento e conforto aos frequentadores.

Na unidade de Taboão da Serra, o cardápio especial contará com copa lombo com cebola caramelizada, acompanhado de refogado do chef e salada, além do tradicional arroz e feijão. A sobremesa será pudim de coco. Em Embu das Artes, o menu segue a mesma proposta, reforçando a padronização da rede em datas comemorativas.

Em todo o estado, os restaurantes do programa vão servir pratos variados, como escalope à francesa, fraldinha assada, cupim ao molho madeira e filé de frango à milanesa, sempre acompanhados de sobremesas como mousse de pistache, doce de leite, pudim e pão de mel.

Além do cardápio especial, as unidades estarão preparadas para receber o público com estrutura adequada, incluindo refeitórios equipados, mesas, cadeiras e ambiente mais confortável, com o objetivo de oferecer não apenas alimentação de qualidade, mas também um momento de convivência em uma data significativa.

Criado pelo Governo do Estado de São Paulo, o Bom Prato é um dos principais programas de segurança alimentar, oferecendo refeições balanceadas a preços populares, com almoço a R$ 1,00 e café da manhã a R$ 0,50.