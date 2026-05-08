Previsão do tempo aponta sol entre nuvens e possibilidade de chuva no fim de semana do Dia das Mães em Taboão da Serra

Direto da redação

O fim de semana do Dia das Mães em Taboão da Serra terá variação nas condições do tempo entre sexta, sábado e domingo, com períodos de sol entre nuvens e aumento da instabilidade no último dia.

Na sexta-feira (8), o tempo segue com sol entre muitas nuvens durante o dia e momentos de céu mais fechado à noite. As temperaturas variam entre 17°C e 28°C, sem previsão de chuva, mantendo o clima mais estável.

No sábado (9), o cenário continua semelhante, com sol entre nuvens ao longo do dia e períodos de maior nebulosidade. As temperaturas sobem um pouco e ficam entre 20°C e 28°C, ainda sem indicativo de chuva, o que favorece atividades ao ar livre.

Já no domingo (10), Dia das Mães, o tempo muda e fica mais instável. O dia começa com sol entre nuvens, mas ao longo das horas há aumento da nebulosidade e previsão de pancadas de chuva, que podem ocorrer de forma rápida e isolada, principalmente entre a tarde e a noite. A temperatura varia entre 15°C e 26°C, com acumulado de chuva que pode chegar a cerca de 9,6 mm.

A tendência geral do fim de semana é de tempo mais firme na sexta e no sábado, com mudança no padrão climático no domingo, quando a instabilidade ganha força na região.