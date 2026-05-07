GCM prende homem após furtar bar duas vezes no Jardim Monte Alegre

Direto da redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) prendeu em flagrante um homem suspeito de furtar um bar duas vezes no Jardim Monte Alegre, em Taboão da Serra. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (7).

De acordo com informações, os agentes realizavam patrulhamento na Avenida Taboão da Serra quando avistaram o suspeito carregando uma sacola e uma caixa de som. Diante da atitude suspeita, foi feita a abordagem e, durante a revista, foram encontrados diversos produtos, como garrafas de bebidas alcoólicas, maços de cigarro, energéticos e outros itens.

Questionado, o homem confessou que havia acabado de furtar um bar localizado na Avenida Armando de Andrade, no Jardim Monte Alegre. Ele também admitiu ter praticado outro furto no mesmo estabelecimento dias antes.

O proprietário do comércio informou que o primeiro crime ocorreu no último domingo (3). Na ocasião, o suspeito teria conseguido entrar no local sem arrombamento. Já nesta nova ação, o estabelecimento foi invadido após o autor arrombar a porta.

Imagens de câmeras de segurança registraram as duas ocorrências e indicam que o mesmo indivíduo participou dos crimes. Os produtos recuperados foram avaliados em aproximadamente R$ 5 mil.

Após a abordagem, o homem foi encaminhado ao distrito policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça. Ele deve responder por furto qualificado, devido ao arrombamento, além de também ser investigado pelo crime anterior.

A ação da GCM resultou na recuperação de parte dos itens furtados e na rápida identificação do suspeito, que já havia retornado ao mesmo local dias após o primeiro crime.