Procurado por estupro de vulnerável é capturado pela PM em Embu das Artes

Direto da redação

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na tarde de segunda-feira (4), no bairro Jardim Pinheirinho, em Embu das Artes.

De acordo com a Polícia Militar, ele foi abordado durante patrulhamento na Rua Paineiras. Após consulta aos sistemas oficiais, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito, com base no artigo 217-A do Código Penal.

O homem foi informado sobre a decisão judicial e levado ao Distrito Policial de Embu das Artes.

Na unidade policial, o caso foi registrado e o suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça.

O artigo 217-A do Código Penal trata do crime de estupro de vulnerável, que envolve a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente de consentimento.