Governo de São Paulo abre cadastro para professores na rede estadual com vagas na região de Taboão da Serra

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) abriu um novo cadastro para profissionais interessados em atuar como professores na rede estadual de ensino. A iniciativa busca ampliar o banco de talentos e reforçar o quadro de docentes em diferentes regiões do estado, incluindo a área de Taboão da Serra e cidades vizinhas.

O cadastro é destinado a bacharéis, tecnólogos e estudantes do ensino superior, além de priorizar profissionais com licenciatura, que têm preferência no processo de atribuição de aulas.

As oportunidades abrangem disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química, Inglês, Ciências e áreas correlatas. Também podem participar profissionais formados em Letras, Matemática, Física, Química, Biologia, Pedagogia, Engenharias e áreas afins, conforme a compatibilidade da formação.

A seleção contempla diversas Unidades Regionais de Ensino (UREs), incluindo Jundiaí, Itapevi, Campinas (Oeste e Leste), Carapicuíba, Caieiras, Guarulhos (Norte e Sul), São Vicente, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, Santos, Limeira, Mauá, além das regiões Sul e Leste da capital paulista.

Segundo a Seduc-SP, a medida faz parte das ações para garantir a continuidade das aulas ao longo do ano letivo e fortalecer a qualidade do ensino na rede estadual.

Os interessados devem realizar o cadastro por meio do Banco de Talentos da Seduc-SP, disponível em: https://bancodetalentos.educacao.sp.gov.br/, até o dia 1º de junho.