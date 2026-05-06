Taboão da Serra investirá R$ 25 milhões no recapeamento de vias

Da PMTS

O município de Taboão da Serra vai investir R$ 25 milhões em obras de recapeamento asfáltico e melhorias na infraestrutura urbana. O valor é resultado de uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo, por meio do programa SP Pra Toda Obra.

Do total, R$ 10 milhões serão repassados pelo Governo do Estado e R$ 15 milhões serão investidos diretamente pela administração municipal, totalizando o pacote de investimentos para recuperação da malha viária da cidade.

O anúncio do repasse estadual foi feito na última terça-feira (5), durante evento no Palácio dos Bandeirantes, que apresentou o balanço do primeiro ano do programa. O município foi representado pela vice-prefeita Erica Franquini e pelo secretário de Obras e Infraestrutura Edson Galina.

A vice-prefeita destacou a importância da parceria e o impacto dos investimentos na cidade. “Estamos celebrando a assinatura de um convênio de R$ 10 milhões para infraestrutura urbana em Taboão da Serra. O prefeito Engenheiro Daniel vai aportar mais R$ 15 milhões, totalizando R$ 25 milhões para melhorias urbanas na nossa cidade”, afirmou.

Já o secretário de Obras, Edson Galina, ressaltou que o recapeamento atende a uma demanda antiga da população. “Com esses investimentos, conseguimos avançar de forma rápida e eficiente. A parceria entre o Estado e a Prefeitura fortalece nosso trabalho e amplia os resultados para a população, que poderá trafegar em vias mais seguras”, disse.

Além de Taboão da Serra, outros 12 municípios também foram contemplados com recursos do programa estadual. As cidades poderão executar as obras por meio de licitações próprias ou aderir às atas de registro de preços disponibilizadas pelo Governo do Estado.

Linha de crédito

O pacote inclui ainda R$ 200 milhões disponibilizados pela Desenvolve SP por meio da Linha Emergencial de Recape. O financiamento é voltado a municípios que precisam recuperar ruas e avenidas danificadas, especialmente após o período de chuvas.

As prefeituras terão condições facilitadas, com prazo de até 72 meses, carência de até 12 meses e suporte técnico especializado para estruturação dos projetos até a liberação dos recursos.