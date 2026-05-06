Deputado Eduardo Nóbrega articula e garante R$ 20 milhões para asfalto novo em Taboão e Itapecerica da Serra

Da assessoria do deputado

A região do CONISUD acaba de conquistar um importante avanço em infraestrutura urbana. O deputado estadual Eduardo Nóbrega articulou e garantiu R$ 20 milhões em investimentos já liberados para obras de asfalto novo em Taboão da Serra e Itapecerica da Serra, sendo R$ 10 milhões para cada município nesta primeira etapa.

Os recursos fazem parte de um pacote maior de R$ 50 milhões para recapeamento, com previsão de uma segunda fase que deverá destinar mais R$ 30 milhões, sendo R$ 20 milhões para Taboão da Serra e R$ 10 milhões para Itapecerica da Serra.

Os investimentos serão aplicados em obras de recapeamento em diversas vias, definidas em parceria com as prefeituras, priorizando regiões com maior fluxo e necessidade de manutenção.

“Esse é um investimento histórico para a nossa região. Estamos falando de ruas mais seguras, mais mobilidade e mais qualidade de vida para a população. É trabalho de articulação que vira resultado na porta da sua casa”, destacou o deputado Eduardo Nóbrega.

O anúncio aconteceu ao lado do governador Tarcísio de Freitas e contou também com o reconhecimento do prefeito da capital, Ricardo Nunes, que destacou o trabalho desenvolvido por Eduardo Nóbrega na articulação de investimentos para cidades da região.

A expectativa é que, com o avanço das etapas, os investimentos contribuam para a recuperação de dezenas de quilômetros de vias urbanas, beneficiando diretamente milhares de moradores.

Sobre o Programa

Os recursos integram o conjunto de investimentos do Governo do Estado dentro do programa #SPPraTodaObra, considerado o maior pacote de modernização da infraestrutura viária da história de São Paulo.