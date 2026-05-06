Embu das Artes abre inscrições para cursos gratuitos de cultura e música

Direto da redação

A Secretaria Municipal de Cultura de Embu das Artes está com as inscrições para as atividades dos Núcleos de Cultura e da Escola Municipal de Música em diversas modalidades artísticas, culturais e musicais. Todos os cursos são gratuitos com aulas ministradas em três períodos (manhã, tarde e noite), dependendo da escolha.

A prioridade é para crianças moradoras de Embu das Artes a partir de 6 anos de idade. Jovens e adultos serão atendidos conforme a disponibilidade de vagas.

Os interessados devem se inscrever diretamente no local do curso desejado, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. É necessário levar um comprovante de endereço e RG do candidato e do responsável.

Veja abaixo os endereços e as modalidades oferecidas:

Centro Cultural Mestre Assis do Embu

Largo 21 de Abril, 129 – Centro

Núcleo de Cultura: teatro, pintura em tela, dança de salão, capoeira, ballet, violão, desenho e dança afro

Escola de Música: violão, viola caipira, clarinete, flauta transversal, violino, saxofone, trompete, trombone, tuba, piano, canto coral e iniciação musical (crianças de 6 a 10 anos)

CEU das Artes – Estação Cidadania

Rua Ursa Maior, s/nº – Jd. do Colégio

Núcleo de Cultura: teatro, pintura em tela, capoeira, ballet, violão, desenho, dança de salão e dança rítmicas

Memorial Sakai

Rua Rebolo Gonzáles, 185 – Vila Cercado Grande

Núcleo de Cultura: escultura em cerâmica

Praça da Juventude

Avenida Augusto de Almeida Batista, 670 – Jd. São Marcos

Núcleo de Cultura: capoeira, ballet e violão

Centro Cultural Pirajuçara – Complexo Valdelice

Praça Manoel de Almeida, s/nº – Parque Pirajuçara

Núcleo de Cultura: teatro

Centro Cultural Santo Eduardo

Rua Iva, 100 – Jd. Santo Eduardo

Núcleo de Cultura: teatro, dança de salão, capoeira, ballet, violão, desenho, grafite

Escola de Música: violão. clarinete. flauta transversal, violino, saxofone, trompete, trombone, tuba, piano, bateria/percussão, canto coral e iniciação musical (crianças de 6 a 10 anos)

Associação Jardim Vazame e Região

Av. das Pombas, 267 – Jd. Vazame

Núcleo de Cultura: hip hop

Associação Amigos de Bairro do Jd. Mimas

Rua Estados Unidos, 374 – Jd. Mimas

Núcleo de Cultura: capoeira e ballet

União de Amigos de Bairro do Jardim da Luz 1

Rua Caiçara, 71 – Jd. da Luz

Núcleo de Cultura: coral/musicalização, violão, dança rítmicas e capoeira