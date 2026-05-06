Metrô conclui investigação sobre morte de morador de Taboão da Serra na Linha 5-Lilás, mas não detalha falhas

Direto da redação

O Metrô de São Paulo concluiu a investigação sobre a morte de Lourivaldo Ferreira Silva Nepomuceno, de 35 anos, morador do Jardim São Judas, em Taboão da Serra, ocorrida na estação Campo Limpo, na Linha 5-Lilás, mas não detalhou quais falhas teriam contribuído para o acidente.

O caso aconteceu na manhã de 6 de maio de 2025, por volta das 8h05, em horário de pico. Segundo testemunhas, o passageiro tentou embarcar no trem no momento em que as portas se fechavam e acabou ficando preso entre a porta do vagão e a porta da plataforma.

Mesmo com os alarmes sonoros e visuais acionados, o trem partiu e a vítima não resistiu aos ferimentos.

Investigação sem detalhamento

De acordo com apuração do g1, a sindicância interna foi finalizada sem apontar de forma clara as falhas operacionais ou técnicas que levaram ao acidente.

Em nota, o Metrô informou apenas que “medidas administrativas necessárias para a melhoria dos processos foram adotadas”, sem detalhar quais mudanças foram feitas.

O inquérito policial também foi arquivado pelo Ministério Público de São Paulo, sem responsabilização criminal.

Após o caso, a concessionária informou que instalaria sensores de presença nas plataformas, mas a medida ainda não foi concluída. Até o momento, foram instaladas apenas barreiras físicas de proteção.