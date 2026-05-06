Polícia Militar desmantela desmanche de motocicletas em área de mata em Embu das Artes

Direto da redação

Uma operação estratégica da Polícia Militar resultou na localização de um ponto clandestino de desmonte de veículos e na prisão de um suspeito na tarde desta terça-feira (5), na região da Estrada da Fazendinha. A ação teve início após o rastreamento em tempo real de uma motocicleta furtada, cujas coordenadas levaram a equipe CGP III até uma área de vegetação densa.

Ao avançarem pela mata, os policiais surpreenderam três homens no momento em que realizavam o desmonte de uma Honda CG 160. Além deste veículo, outras duas motocicletas foram encontradas no local, sendo que uma delas apresentava sinais identificadores adulterados. Diante da aproximação policial, o trio tentou fugir pelo interior da mata, o que mobilizou um cerco coordenado com o apoio do helicóptero Águia.

Com o auxílio da varredura aérea realizada pela aeronave, as equipes de solo foram direcionadas com precisão, resultando na captura de um dos envolvidos. Os demais suspeitos conseguiram escapar, mas um deles já foi identificado pelas autoridades.



O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Embu das Artes, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante por furto qualificado, permanecendo o indivíduo detido à disposição da Justiça.