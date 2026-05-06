Cestto Atacadista abre vagas em Taboão da Serra e recebe currículos até sexta-feira (8)

Direto da redação

Os interessados em participar do processo seletivo para a nova unidade do Cestto Atacadista em Taboão da Serra devem ficar atentos ao prazo: os currículos serão recebidos até sexta-feira (8). A seleção é realizada por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET) e o Grupo Zaffari.

As oportunidades são destinadas a profissionais com experiência e contemplam diferentes áreas da operação, como açougueiro, conferente, padeiro, operador de empilhadeira, vigia, controlador de acesso, encarregado de frente de caixa, encarregado de mercearia, estoquista, fiscal de prevenção de perdas, friambreiro (frios e laticínios), líder de mercearia e verdureiro (hortifruti).

Para participar, é necessário entregar o currículo presencialmente na sede da SDET, localizada na Rua Cesário Dau, 535, no Jardim Maria Rosa. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Os salários, assim como a carga horária e o nível de escolaridade exigido, variam conforme a função. Entre os benefícios oferecidos pelo Grupo Zaffari estão vale-transporte, assistência médica e odontológica, participação nos lucros e resultados (PLR), cartão de compras, refeitório no local, auxílio-creche e uniforme, de acordo com o cargo.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Laura Neves, destacou a importância da iniciativa para o município. “A chegada do Cestto Atacadista fortalece a economia e amplia o número de vagas na cidade. Nosso papel, enquanto Secretaria, é justamente fazer essa ponte entre as empresas e os profissionais, facilitando o acesso ao mercado de trabalho e valorizando a mão de obra local. Por isso, orientamos que os interessados não deixem essa oportunidade passar e procurem a SDET para participar do processo seletivo”, afirmou.

Mais informações e a descrição completa das vagas podem ser consultadas no site oficial da Prefeitura: www.ts.sp.gov.br.

Serviço:

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET)

Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Tel.: (11) 4701-0407 ou (11) 4788-7888

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h