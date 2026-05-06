Feira do Microempreendedor leva artesanato, gastronomia e arte a Taboão da Serra até sexta (8)

Da assessoria de imprensa

Entre os dias 6 e 8 de maio, Taboão da Serra recebe a Feira do Microempreendedor, iniciativa aberta ao público que valoriza o trabalho de pequenos produtores e empreendedores da região. Promovido pela Faculdade Anhanguera, o evento acontece diariamente, das 10h às 21h.

A feira contará com uma variedade de produtos e experiências, desde peças artesanais em argila e madeira até itens de decoração, confeitaria e perfumaria artesanal. Na área gastronômica, o público poderá encontrar opções como grelhados na churrasqueira, hambúrguer de costela e doces diversos.

Entre os participantes confirmados estão Everaldo e C Artes, com artesanato em argila e madeira; Leão da Tribo Tapioca e Crepioca⁠, com grelhados na churrasqueira; Bellamaria Home, com porcelanas decorativas; e Marcos Noboru, que leva comida oriental. Além disso, o evento abre espaço para a arte, com exposição e venda de quadros, ampliando as possibilidades para quem busca presentes ou peças exclusivas.

A proposta da feira é incentivar o empreendedorismo local, gerar renda e aproximar a comunidade de produtos autorais e de pequenos produtores.

SERVIÇO:

Feira do Microempreendedor – Faculdade Anhanguera Taboão

De 6 a 8 de maio, das 10h às 21h

Local: Faculdade Anhanguera Taboão – Avenida Taboão da Serra, 199 – Centro (antiga Rodovia Régis Bittencourt)

Evento gratuito e aberto ao público