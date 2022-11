Cemitério da Saudade terá Missa Campal neste dia de Finados

Por Giovanna Lopes, sob supervisão de Renata Gomes, da PMTS

A tradicional Missa Campal que acontece no Dia dos Finados no Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra, volta a acontecer na quarta-feira, 02/11, às 10h. Após dois anos sem ocorrer por conta da pandemia da Covid-19, a celebração será realizada em parceria com Prefeitura pelo Padre Carlos Alberto de Souza, da Paróquia São Pedro Apóstolo.

“A expectativa da Paróquia São Pedro Apóstolo, que após esse tempo tão difícil, é que recebamos muita gente e o povo possa render as suas homenagens aos fiéis falecidos. E nós estamos propondo que cada família que perdeu os seus entes queridos, amigos, companheiros e vizinhos levem uma rosa”, afirmou Pe. Carlos Alberto.

A direção do Cemitério da Saudade acredita que 15 mil pessoas comparecerão no local ao longo do feriado.

“Reforçamos a manutenção do Cemitério Municipal para receber com dignidade as pessoas que prestarão homenagens aos seus entes queridos. Sabemos o quanto esse feriado é importante e trabalhamos para proporcionar uma boa acolhida as famílias que aqui virão”, comentou secretário de Manutenção, Valdemar Aprígio.

SERVIÇO

Missa Campal de Dia dos Finados

Dia: 02/11, às 10h

Local: Cemitério da Saudade – Av. Laurita Ortega Mari, 831, Vila das Oliveiras